Fiumicino potenziato il Tpl per Ostia | attiva una nuova linea 5bis

Fiumicino, 23 settembre 2025 – Da oggi sarà attiva una nuova linea 5bis che affiancherà le già operative linee 5 e 5bis in direzione Ostia. Il servizio seguirà gli stessi orari della linea 5bis attualmente in funzione, viaggiando in contemporanea, con l'obiettivo di incrementare l'offerta del trasporto pubblico locale a beneficio soprattutto degli studenti che ogni giorno raggiungono il X Municipio. "Come già annunciato, l'Amministrazione comunale sta lavorando per implementare le linee del trasporto pubblico locale – sottolinea l'assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia –. Quest'anno il numero degli studenti che usufruiscono del TPL è aumentato e, in questa prima settimana dall'inizio della scuola, abbiamo constatato la necessità di potenziare il servizio.