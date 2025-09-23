Fiumicino il commissario Latrofa | Disponibili al lavoro condiviso su navigabilità del Tevere
Fiumicino, 23 settembre 2025 – Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, è intervenuto alla tavola rotonda organizzata dal Propeller Club Port of Roma e dalla Rettoria di San Gregorio Nazianzeno dal titolo “Giubileo 2025: Roma e Fiumicino tra Reti TEN-T e navigabilità del Tevere”, svoltasi presso la Camera dei Deputati, a Palazzo Theodoli. Nel corso del suo intervento, Latrofa ha definito il tema della navigabilità del Tevere e del collegamento con il porto di Fiumicino “ un progetto interessante che viene da lontano e sul quale però insistono talmente tante competenze che ci si trova in una situazione in cui, o tutti i soggetti coinvolti fanno quanto di loro competenza – anche compiendo un passo indietro per farne tutti insieme due in avanti – per realizzare gli obiettivi del progetto, oppure si rimarrà al punto di partenza”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
