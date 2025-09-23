Fiumicino | droga consegnata come un rider arrestato 36enne

Roma, 23 set. – Consegnava droga su prenotazione come fosse un rider del food delivery, ma al posto del cibo portava hashish e cocaina. Un 36enne romano è stato arrestato dalla polizia di Stato del commissariato di Fiumicino con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo viaggiava in sella alla sua bicicletta, affiancava l’auto dei clienti e allungava il braccio per lo scambio droga-denaro, ripartendo subito verso la consegna successiva. È stato sorpreso in via delle Conchiglie dagli investigatori, proprio mentre stava effettuando una cessione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

