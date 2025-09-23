Fiumicino arrestato pusher biker | consegnava droga a delivery

Fiumicino, 23 settembre 2025 – Viaggiava in sella alla sua bicicletta per consegnare droga su prenotazione come un rider, ma al posto del cibo portava stupefacenti. Una volta concordato l’orario per il delivery, gli bastava affiancare l’auto dell’acquirente ed allungare il braccio per concludere l’operazione di scambio drogadenaro. Quindi, “piazzata” la dose, riprendeva la corsa diretto alla “tappa” successiva. A far abbandonare il “giro” ad un trentaseienne romano sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Fiumicino, che lo hanno arrestato durante il tragitto. È accaduto in via delle Conchiglie, quando gli investigatori lo hanno sorpreso proprio mentre arrestava la marcia affiancandosi ad un’auto per poi consegnare lo stupefacente al conducente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

