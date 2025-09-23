Fiume transennato Barriere sui ponti di legno all’oasi del Castellano
E’ stato chiuso, per motivi di sicurezza e per garantire l’incolumità pubblica, il ponte in legno che conduce alla spiaggetta del fiume Castellano. Dopo un sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi dai vigili del fuoco, è stata collocata una transenna a ridosso della struttura, per evitare appunto il passaggio delle persone. In realtà, sono anni che quel ponte si trova in condizioni pessime ed è pericoloso ma, a quanto pare, la situazione sarebbe peggiorata. Pertanto, è stato necessario intervenire e disporne la chiusura. In realtà ci sono transenne anche sull’altro ponte, quello che si usa per accedere alle spiagge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
