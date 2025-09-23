Firenze stop alle relazioni con la società farmaceutica israeliana Teva Odg approvato ordine del giorno

Firenze, 23 settembre 2025 - Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato l'odg, proposto da Spc e collegato al Dup, che invita la sindaca Sara Funaro "a verificare la possibilità di interrompere ogni relazione con la società" farmaceutica israeliana "Teva e non permettere la loro vendita all'interno delle Farmacie fiorentine Afam" e "a chiedere alla Regione Toscana di aderire alle campagne di boicottaggio delle aziende israeliane nell'ambito della spesa sanitaria dell'ente". E' passato anche l'odg, proposto dal Pd, che segue le dichiarazioni della sindaca Funaro di qualche giorno fa e chiede a tutti i consiglieri di "creare una delegazione che possa accompagnare e sostenere la sindaca presso il ministero degli Interni per poter richiedere più agenti delle forze dell'ordine, per il bene della città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

