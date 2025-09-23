Firenze | raffica di furti nella notte a Careggi e in centro Presi di mira i ristoranti

Firenzepost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di furti e spaccate a Firenze tra il 22 e il 23 settembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze raffica di furti nella notte a careggi e in centro presi di mira i ristoranti

© Firenzepost.it - Firenze: raffica di furti nella notte a Careggi e in centro. Presi di mira i ristoranti

In questa notizia si parla di: firenze - raffica

Firenze e i borseggi: raffica di disavventure nel forum dei turisti Usa, “Così ci hanno fregati”

Ricambi d’auto, è emergenza furti. Nuova spaccata in piazza Marconi; Raid in centro storico. Vetri spaccati a 20 auto: Non ce la facciamo più; Raffica di furti nelle case fiorentine, arrestata banda / VIDEO.

Furto da Dior nel centro di Firenze, bottino da 200mila euro - I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte introducendosi nella boutique Dior di via Strozzi a Firenze, in pieno centro storico. Lo riporta tg24.sky.it

Firenze, un’altra notte di spaccate: i cittadini dicono basta - Tre nuove spaccate, avvenute nella notte tra domenica e lunedì, hanno acceso nuovamente la rabbia dei cittadini. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Raffica Furti Notte