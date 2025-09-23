Firenze, 23 settembre 2025. Un risultato tutto al femminile il voto del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Le cinque donne candidate guidano infatti la classifica delle preferenze, in un contesto professionale tradizionalmente a prevalenza maschile. Le elezioni del Consiglio per il quadriennio 2025-29 si sono tenute dal 9 al 19 settembre, in due tornate elettorali: il quorum è stato raggiunto con 857 voti e l’affluenza del 21%. “Le prime cinque posizioni conquistate da ingegnere donne rappresentano una grande novità – dice il presidente uscente Giancarlo Fianchisti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, l’Ordine degli Ingegneri si rinnova: le prime cinque elette sono donne