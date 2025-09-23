Firenze l’Ordine degli Ingegneri si rinnova | le prime cinque elette sono donne

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 23 settembre 2025. Un risultato tutto al femminile il voto del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Le cinque donne candidate guidano infatti la classifica delle preferenze, in un contesto professionale tradizionalmente a prevalenza maschile. Le elezioni del Consiglio per il quadriennio 2025-29 si sono tenute dal 9 al 19 settembre, in due tornate elettorali: il quorum è stato raggiunto con 857 voti e l’affluenza del 21%. “Le prime cinque posizioni conquistate da ingegnere donne rappresentano una grande novità – dice il presidente uscente Giancarlo Fianchisti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze l8217ordine degli ingegneri si rinnova le prime cinque elette sono donne

© Lanazione.it - Firenze, l’Ordine degli Ingegneri si rinnova: le prime cinque elette sono donne

In questa notizia si parla di: firenze - ordine

Cubo nero tra i tetti di Firenze, l’ordine degli architetti: “Progetto sfuggito di mano, la politica ha le sue colpe”

28 agosto, oggi medici in digiuno per Gaza: aderisce anche l’Ordine di Firenze

Digiuno per Gaza, Ordine dei Medici di Firenze: “Non si può restare in silenzio davanti alla tragedia di un popolo”

firenze l8217ordine ingegneri rinnovaSi rinnova l'Ordine degli Ingegneri di Firenze: le prime cinque elette sono donne - Un risultato tutto al femminile il voto del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Lo riporta gonews.it

Regolamento acustico, Ingegneri Firenze: “Bene aggiornamento dopo 20 anni" - “Bene l'aggiornamento dopo 20 anni da parte del Comune di Firenze del Piano Comunale di Classificazione Acustica, che è stato adeguato ai cambiamenti urbanistici che negli ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Firenze L8217ordine Ingegneri Rinnova