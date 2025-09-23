Firenze | ladri nella notte alla Facoltà di Lettere portati via i tablet
Furto alla Facoltà di Lettere di Firenze. Il colpo è stato messo a segno, la notte tra domenica 21 e lunedì 22 settembre 2025, nel dipartimento di Lettere e Filosofia, in via della Pergola L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - ladri
Firenze, l’ex sindaco nel mirino dei ladri. Nuovo furto nella villa di Nardella, è il secondo raid in pochi mesi
Lotta ai ladri digitali: Firenze lancia una guida pratica per la cybersicurezza
Blitz alla gioielleria di Firenze, bottino da centinaia di migliaia di euro. Ladri in fuga ripresi dalle telecamere
Colpo nella notte in una gioielleria all’interno di un centro commerciale Coop a #Castelfiorentino (Firenze), dove i ladri si sono introdotti utilizzando un’auto rubata come ariete. #controradionews - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, svaligiato il negozio di Dior in pieno centro storico: i ladri scappano con un bottino da 200mila euro - X Vai su X
Attacco al lusso a Firenze, boutique di Dior nel mirino dei ladri: varco aperto dal palazzo vicino - I malviventi, nonostante il sistema di allarme, sono riusciti a fuggire con un ricco bottino. Si legge su lanazione.it
Firenze, ladri rapinano il negozio di Dior: colpo da 200mila euro - Colpo al cuore del lusso nella città di Firenze: è infatti stata svaligiata la boutique di Dior in via degli Strozzi. Lo riporta ilgiornale.it