Firenze il primo olio della stagione benedetto dai frati agostiniani

FIRENZE – A Firenze, il primo olio nuovo della stagione arriva direttamente ai frati agostiniani della Basilica di Santo Spirito. Cinquanta litri del prezioso “oro verde”, simbolo universale di pace, speranza e unione, saranno consegnati la prossima settimana. L’iniziativa si è svolta al Mercato Contadino di Porta San Frediano, negli spazi storici dell’ex Cartiera Verdi. Qui residenti e turisti hanno potuto assistere alla spremitura in diretta delle olive, degustare l’olio appena ottenuto e partecipare a numerose attività, tra cui showcooking, degustazioni guidate e laboratori per bambini. Le olive, di varietà Leccina, provengono dalla Maremma e sono state spremute nel piccolo frantoio allestito all’interno del mercato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it