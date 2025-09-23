Firenze | grosso pino cade nella notte in via Baracchini

23 set 2025

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte fra il 22 e il 23 settembre 2025 a Firenze in via Flavio Torello Baracchini, per la caduta di un pino che ha coinvolto un furgone parcheggiato all’interno di una stazione di servizio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

