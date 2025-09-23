Firenze fiammate in officina per fuga di gpl | due ustionati paura nel quartiere

Firenze, 23 settembre 2025 – Due persone in un’officina sono rimaste ustionate dalle fiammate provocate da una fuoriuscita di gas gpl da un’auto. Accade a Firenze in via Boccaccio, nella zona delle Cure, intorno alle 16 di martedì 23 settembre. I due feriti sono il titolare dell’officina e il proprietario dell’auto su cui erano in corso degli interventi di revisione. Entrambi sono stati investiti dal fuoco. Uno, 45 anni, ha riportato le ustioni più gravi, di secondo grado. L’altro, 64 anni, ha ustioni di primo grado, quindi più lievi, alle mani. Immediato l’allarme ai numeri di emergenza. Sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

