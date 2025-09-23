Firenze | esplodono bombole di gas in officina alle Cure Due operai in gravi condizioni
Paura nel pomeriggio di oggi, 23 settembre 2025, nel quartiere delle Cure a Firenze. Due bombole di gas sono improvvisamente esplose in un'officina meccanica in via Giovanni Boccaccio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Firenze, esplode bombola in officina, due feriti, entrambi gravi. Paura nel quartiere; Esplode una bombola del gas in un B&b: feriti gravemente due operai; Bombola di gas esplode in un villetta a Termini, uomo ustionato portato con l'elicottero a Catania.
Firenze, esplode bombola in officina, due feriti, entrambi gravi. Paura nel quartiere - Entrambe le persone sono state investite dall’esplosione in maniera violenta ... Segnala msn.com
Paura a Nocera per una fuga di gas, residenti in strada - Una fuga di gas in uno dei quartieri del centro storico di Nocera Inferiore, ha provocato panico con la fuga in strada dei residenti di un cortile dove insistono diverse abitazioni. Si legge su msn.com