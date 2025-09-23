Firenze concerto dei Solisti Fiorentini del Maggio nel segno di Bach e Beethoven
Firenze, 23 settembre 2025 - Un concerto nel segno della grande musica classica quello che risuonerà all'Oratorio della Compagnia di S.Maria della Croce al Tempio, in via San Giuseppe, a Firenze. Appuntamento il 27 settembre alle ore 18 a ingresso libero. Il programma musicale prevede l'esecuzione di: J.S.Bach - Suite n.3 n Do maggiore per violoncello solo, Prelude. Allemande. Courante. Sarabande. Bourrée I. Bourrée Il. Gigue. V.T.Horvath P.L.Horvath - Due Capricci Omaggio a Kreisler per violino solo. Beethoven - Duo n. 1 in Do maggiore per violino e violoncello. Allegro comodo. Larghetto sostenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
