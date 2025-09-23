Firenze, 23 settembre 2025 – Un altro albero caduto a Firenze. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri, 23 settembre, in via Flavio Torello Baracchini. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze ovest sono intervenuti per rimuovere la pianta. Il pino è caduto su un furgone parcheggiato all’interno di un’area di servizio. I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, u n’autoscala e un'autogru, hanno effettuato i tagli per rimuovere i rami e il tronco principale che si era adagiato sul veicolo. Non ci sono persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, cade un altro albero. Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte