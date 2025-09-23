Firenze cade un altro albero Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 23 settembre 2025 – Un altro albero caduto a Firenze. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri, 23 settembre, in via Flavio Torello Baracchini. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze ovest sono intervenuti per rimuovere la pianta. Il pino è caduto su un furgone parcheggiato all’interno di un’area di servizio. I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, u n’autoscala e un'autogru, hanno effettuato i tagli per rimuovere i rami e il tronco principale che si era adagiato sul veicolo. Non ci sono persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze cade un altro albero grosso pino si abbatte su un furgone nella notte

© Lanazione.it - Firenze, cade un altro albero. Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte

In questa notizia si parla di: firenze - cade

Firenze, strade allagate: forte temporale, cade anche un albero

Firenze, strade allagate per la pioggia: forte temporale, cade anche un albero

Maltempo in Toscana: temporale a Firenze, albero cade nel viale Fanti. Allerta gialla estesa a lunedì 7

Parco delle Cascine, cade un altro ramo di albero; Rignano sull'Arno (Firenze), albero cade su scuolabus | Il sindaco: Abbiamo avuto fortuna; Cade un ramo d’albero alle Cascine, una ragazza in codice rosso.

Cade un grosso pino, l’albero finisce nel cortile di un condominio - Firenze, 30 marzo 2025 – Un altro albero venuto giù, per fortuna non ci sono persone coinvolte. lanazione.it scrive

Firenze, cade un pino in via Nicola Pisano: sfiorate due auto - Firenze, 24 aprile 2025 – Un grosso pino è crollato questa mattina in via Nicola Pisano, nel quartiere di Legnaia, a Firenze. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Cade Altro Albero