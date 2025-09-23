Fiorenza Ceniccola tra i 60 under 30 che stanno cambiando l’Italia

Comunicato Stampa La giovane amministratrice sannita premiata a Roma alla presenza di Tajani, Renzi, Conte e del sindaco Gualtieri Fiorenza Ceniccola, giovane amministratrice, è stata selezionata tra “i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese”, iniziativa promossa dall’Espresso La . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fiorenza Ceniccola tra i “60 under 30” che stanno cambiando l’Italia

La sannita Ceniccola tra ‘i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese’ - Fiorenza Ceniccola, giovane consigliera comunale di Guardia Sanframondi e membro della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani, è stata selezionata tra “i 60 under 30 che stanno cambiando il Paes ... Segnala ilsannioquotidiano.it

Guardia Sanframondi, il grido d’allarme di Fiorenza Ceniccola (FI): “Il Liceo non può chiudere, si tuteli il diritto allo studio” - Una lettera appassionata, rivolta direttamente al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, per difendere il diritto allo studio degli studenti del Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi. ntr24.tv scrive