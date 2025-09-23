Fiorentina la Fiesole diserta la trasferta a Pisa | 49 euro prezzo inaccettabile
La Curva Fiesole non parteciperà alla trasferta di Pisa. La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Ad annunciarlo lo stesso tifo organizzato tramite un comunicato pubblicato sui propri social, dove denuncia inaccettabile il prezzo di 49 euro per il settore ospiti per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - fiesole
#PisaFiorentina, la Curva Fiesole non ci sarà: inizia la protesta #Fiorentina #SerieA #Tifosi #Firenze - X Vai su X
LA NAZIONE #Pisa-#Fiorentina: 1000 i posti riservati ai tifosi viola per il settore ospiti, che dovrebbe andare sold out. Problema prezzi: con la Roma i biglietti dedicati alla tifoseria ospite hanno avuto un costo di 49 euro. Un prezzo che la Curva Fiesole potrebb - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, la Fiesole diserta la trasferta a Pisa: 49 euro prezzo inaccettabile; Lazio-Fiorentina, la Curva Fiesole diserta ancora la trasferta: «Prezzi offensivi per la nostra gente»; Pisa-Fiorentina, è il derby dei prezzi alti.
Fiorentina, la curva viola diserta la trasferta di Pisa. Il motivo - Gli ultras viola non seguiranno la squadra nella trasferta in casa del Pisa di domenica prossima. Da msn.com
Pisa-Fiorentina, la Curva Fiesole non ci sarà: inizia la protesta - O quantomeno quelli dei gruppi organizzati: la Curva Fiesole ha infatti deciso di disertare l'Arena Garibaldi, un ... msn.com scrive