Fiorentina la Fiesole diserta la trasferta a Pisa | 49 euro prezzo inaccettabile

Firenzetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Curva Fiesole non parteciperà alla trasferta di Pisa. La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Ad annunciarlo lo stesso tifo organizzato tramite un comunicato pubblicato sui propri social, dove denuncia inaccettabile il prezzo di 49 euro per il settore ospiti per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

