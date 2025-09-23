Fiorentina in crisi | l’attacco è costato 118 milioni ma nessuno ha ancora segnato Corsport

La Fiorentina è una delle big (o presunte tali) che ha iniziato la stagione stentando, al pari della Lazio. Solo 2 punti in 4 partite proiettano gli uomini di Stefano Pioli al terzultimo posto, in piena zona retrocessione. Bisognerà invertire la rotta, possibilmente già dal derby contro il Pisa di domenica. Quello che più fa scalpore sono gli 0 gol realizzati dagli attaccanti, Kean su tutti. A seguire quanto scritto dal Corriere dello Sport sull’argomento. Fiorentina, l’attacco da 118 milioni è in crisi. “Quattro giornate, 360 minuti di gioco, avversari di caratura diversa e sistemi di gioco differenti sono sufficienti per sollevare comunque un dubbio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

