Fiorentina a Pisa | Curva Fiesole diserterà la trasferta Prezzi troppo alti
Dopo i rumors, ecco il comunicato ufficiale della Curva Fiesole del Franchi (trasferita in Ferrovia durante i lavori) che annuncia il "no" alla trasferta di domenica prossima, 28 settembre all'Arena Garibaldi di Pisa. Motivo? Il biglietto a 49 euro per il settore popolare. Quindi niente viaggio nella città della Torre al seguito della squadra. Che, ancora senza vittorie, dovrà cominciare a riscattare il brutto avvio di campionato e, soprattutto, la sconfitta, inaccettabile, di domenica scorsa contro il Como L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Le partite di oggi: in campo Fiorentina, Pisa e Sassuolo, poi qualificazioni europee
Pisa, rinforzo in attacco: arriva Nzola dalla Fiorentina
Calciomercato.com – Pisa, ufficiale l’arrivo di Nzola: la formula e la garanzia della Fiorentina
#Pisa, i dati della partitona a #Napoli: la #Fiorentina è durata solo 14' (in casa) #SerieA ?@fedetarge - X Vai su X
? Napoli-Pisa: 3-2 Seguila LIVE (4a giornata serie A) - CRONACA, INTERVISTE, STATISTICHE I nerazzurri non demeritano. Terza sconfitta consecutiva. Domenica sfida casalinga alla Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook
