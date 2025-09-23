Fiorentina a Pisa | Curva Fiesole diserterà la trasferta Prezzi troppo alti

Firenzepost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i rumors, ecco il comunicato ufficiale della Curva Fiesole del Franchi (trasferita in Ferrovia durante i lavori) che annuncia il "no" alla trasferta di domenica prossima, 28 settembre all'Arena Garibaldi di Pisa. Motivo? Il biglietto a 49 euro per il settore popolare. Quindi niente viaggio nella città della Torre al seguito della squadra. Che, ancora senza vittorie, dovrà cominciare a riscattare il brutto avvio di campionato e, soprattutto, la sconfitta, inaccettabile, di domenica scorsa contro il Como L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina a pisa curva fiesole diserter224 la trasferta prezzi troppo alti

© Firenzepost.it - Fiorentina a Pisa: Curva Fiesole diserterà la trasferta. Prezzi troppo alti

In questa notizia si parla di: fiorentina - pisa

Le partite di oggi: in campo Fiorentina, Pisa e Sassuolo, poi qualificazioni europee

Pisa, rinforzo in attacco: arriva Nzola dalla Fiorentina

Calciomercato.com – Pisa, ufficiale l’arrivo di Nzola: la formula e la garanzia della Fiorentina

Fiorentina, la Fiesole diserta la trasferta a Pisa: 49 euro prezzo inaccettabile; Fiorentina, caro biglietti: no alla trasferta a Pisa; Fiorentina, la curva viola diserta la trasferta di Pisa. Il motivo.

fiorentina pisa curva fiesoleCurva Fiesole: “A Pisa non ci saremo! Doloroso, ma inaccettabili i 49 euro” - Come raccontato nella giornata di ieri, la Curva Fiesole non prenderà parte alla trasferta di domenica ora 18. Scrive msn.com

fiorentina pisa curva fiesoleFiorentina, la curva viola diserta la trasferta di Pisa. Il motivo - Gli ultras viola non seguiranno la squadra nella trasferta in casa del Pisa di domenica prossima. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Pisa Curva Fiesole