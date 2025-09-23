Fiorello torna su Radio 2 ‘La Pennicanza’ da metà ottobre

(Adnkronos) – Il grande ritorno di Fiorello in radio è ufficiale. A partire da metà ottobre, lo showman siciliano sarà di nuovo in onda su Rai Radio 2 con il suo nuovo programma, 'La Pennicanza'. Al suo fianco, l'amico e collega Fabrizio Biggio, con cui forma una coppia ormai consolidata. La conferma è arrivata durante la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it