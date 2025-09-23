Fiola Pd | solidarietà a Giorgia Venturini La stampa libera non si piega alle mafie

Bruna Fiola difende la libertà di stampa dopo l’intimidazione subita da Giorgia Venturini. “Solidarietà e vicinanza alla giornalista Giorgia Venturini e all’intera redazione di ‘Fanpage’, bersaglio di una vile intimidazione mafiosa. Quello subito dalla Venturini è un gesto che colpisce non solo chi quotidianamente svolge il proprio lavoro di inchiesta e denuncia, ma l’intera comunità democratica e civile che ha bisogno di una stampa libera, autonoma e coraggiosa”. Così ha esordito in una nota stampa Brun Fiola consigliera regionale del Partito Democraticio in Campania. “Un fatto reso ancor più grave se pensiamo che arriva proprio alla vigilia del quarantesimo anniversario dell’assassinio di Giancarlo Siani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it