Finte gravidanze per non lavorare 9 anni | ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento

Bologna, 23 settembre 2025 – Una sola manciata di giorni lavorati nell’arco di circa nove anni grazie a due finte gravidanze e a numerosi certificati di malattia. Così dopo la condanna penale, a distanza di oltre 10 anni, arriva anche quella al maxi-risarcimento nei confronti del Policlinico Sant'Orsola di Bologna per l’ex dipendente dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola Malpighi di Bologna, che oltre a rimanere a casa un numero spropositato di giorni, grazie alla finta ‘dolce attesa’, aveva beneficiato anche di tutti i benefit (anche fiscali) annessi. La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Bologna ha dunque condannato la donna a risarcire il Sant'Orsola per 129. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finte gravidanze per non lavorare 9 anni: ex dipendente del Sant’Orsola condannata a maxi risarcimento

In questa notizia si parla di: finte - gravidanze

