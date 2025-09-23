FOLIGNO Comune di Foligno e la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, insieme al Comune di Milano e al Palazzo Reale, "omaggiano il folignate Giuseppe Piermarini (1734 - 1808), uno dei maggiori architetti italiani del XVIII secolo, la cui impronta neoclassicista si può ancora oggi ammirare negli edifici di più grande rilevanza di Milano e della Lombardia". La mostra “ Piermarini a Milano. I disegni di Foligno ”, aperta al pubblico al Museo di Palazzo Trinci , racconta l’evoluzione del grande architetto, dai primi studi romani fino alle grandi opere lombarde, con particolare attenzione a Milano e a Palazzo Reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fino al 2 novembre