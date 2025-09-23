Fino a 150 chiamate al giorno 39enne arrestato a Milano per stalking alla ex compagna

Era già stato ammonito dal questore di Milano ed era indagato per stalking. Ma l’uomo ha continuato a perseguitare la ex, pedinandola sia a casa che al lavoro e chiamandola fino a 150 volte al giorno. Con l’ultimo tentativo di avvicinare nuovamente la donna, il 39enne è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. Non accettava la fine della relazione con la vittima e aveva iniziato a tormentarla. I messaggi e le chiamate erano incessanti. Ad agosto, a causa dell’aumento dei comportamenti ossessivi, il questore di Milano aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

