Fincantieri operaio precipita in salderia sotto gli occhi dei colleghi che lo soccorrono | è grave Nello stesso reparto 4 malori L' ombra dell' intossicazione

Ilgazzettino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONFALCONE - Incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Nel reparto di salderia, intorno alle 12, un lavoratore è precipitato da tre metri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

fincantieri operaio precipita in salderia sotto gli occhi dei colleghi che lo soccorrono 232 grave nello stesso reparto 4 malori l ombra dell intossicazione

© Ilgazzettino.it - Fincantieri, operaio precipita in salderia sotto gli occhi dei colleghi che lo soccorrono: è grave. Nello stesso reparto, 4 malori. L'ombra dell'intossicazione

In questa notizia si parla di: fincantieri - operaio

Infortunio in Fincantieri su nave in consegna: ferito un operaio

Un altro infortunio in Fincantieri a Monfalcone: grave un operaio

fincantieri operaio precipita salderiaFincantieri, operaio precipita in salderia sotto gli occhi dei colleghi che lo soccorrono: è grave. Nello stesso reparto, 4 malori. L'ombra dell'intossicazione - Nel reparto di salderia, intorno alle 12, un lavoratore è precipitato da tre ... Segnala msn.com

Morì per amianto nei cantieri navali, condannata Fincantieri - Il Tribunale di Gorizia ha condannato Fincantieri al risarcimento di circa un milione di euro ai familiari di un operaio morto di mesotelioma pleurico a poco più di 70 anni, per anni saldatore nel ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fincantieri Operaio Precipita Salderia