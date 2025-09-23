Fincantieri operaio precipita in salderia sotto gli occhi dei colleghi che lo soccorrono | è grave Nello stesso reparto 4 malori L' ombra dell' intossicazione
MONFALCONE - Incidente sul lavoro all'interno dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Nel reparto di salderia, intorno alle 12, un lavoratore è precipitato da tre metri. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Infortunio in Fincantieri su nave in consegna: ferito un operaio
Un altro infortunio in Fincantieri a Monfalcone: grave un operaio
TRIESTE | INCIDENTE SUL LAVORO A FINCANTIERI: OPERAIO RISCHIA L'AMPUTAZIONE DI UN PIEDE – Grave infortunio sul lavoro, questa mattina, allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone.
Un altro infortunio in Fincantieri a Monfalcone: grave un operaio
Fincantieri, operaio precipita in salderia sotto gli occhi dei colleghi che lo soccorrono: è grave. Nello stesso reparto, 4 malori. L'ombra dell'intossicazione - Nel reparto di salderia, intorno alle 12, un lavoratore è precipitato da tre ...
Morì per amianto nei cantieri navali, condannata Fincantieri - Il Tribunale di Gorizia ha condannato Fincantieri al risarcimento di circa un milione di euro ai familiari di un operaio morto di mesotelioma pleurico a poco più di 70 anni, per anni saldatore nel ... ansa.it scrive