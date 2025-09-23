Finanza le donne liguri eguagliano gli uomini
Liguria senza disuguaglianze di genere nel campo dell'educazione finanziaria: uomini e donne risultano avere stesse competenze e dimestichezza in materia, seppur ancora sotto la soglia di sufficienza di 60. Si tratta dell’unica regione italiana in cui il livello di preparazione femminile non è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: finanza - donne
Finanza personale: le donne risparmiano meglio degli uomini (e i dati lo dimostrano)
Lade Araba irigente di finanza dello sviluppo contro gli violenza e attacchi alle donne
https://www.moneycontroller.it/community-della-finanza/consulenza-finanziaria/donne-e-lavoro-una-lenta-rivoluzione-silenziosa-11313 #moneycontroller #finance - facebook.com Vai su Facebook
Finanza, le donne liguri eguagliano gli uomini.