Finalmente la verità ecco perché Belen Rodriguez ha litigato con il cognato Ignazio Moser | c’entra un uomo famoso

Una trama degna delle migliori telenovelas, tra rapporti familiari incrinati, amicizie naufragate e un video che avrebbe cambiato tutto. È quello che ruota intorno a Belen Rodriguez, a sua sorella Cecilia e a Ignazio Moser, marito di quest’ultima. Negli ultimi mesi si è molto parlato di un presunto allontanamento tra le due sorelle argentine, un tempo inseparabili anche sui social. Ma adesso, grazie a una ricostruzione firmata dal giornalista Gabriele Parpiglia, sembra emergere un retroscena inedito. Un episodio ben preciso avrebbe incrinato i rapporti: una serata tra volti noti del mondo dello spettacolo, un video diffuso e un uomo molto conosciuto che avrebbe innescato il malcontento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

