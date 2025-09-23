Finalmente ci siamo! Ma i soliti media vedono la guerriglia non il genocidio

La notizia non è che i giornali non riportano la notizia, la notizia è che ci siamo. Finalmente, ci siamo. I giornali per i quali a Gaza non è in corso un genocidio ma una guerra – pensate: la prima guerra nella storia combattuta non da due eserciti ma da un solo! Un esercito dotato di carri armati e aviazione con i quali bombarda sistematicamente la popolazione civile e distrugge ogni ospedale, ogni casa, ogni chiesa, ogni scuola – quei giornali lì, quei telegiornali lì, raccontano che in Italia, nel giorno della più partecipata e diffusa manifestazione per la pace di un popolo oppresso di sempre, era invece in corso una guerriglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

