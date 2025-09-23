film sottovalutato da non perdere in arrivo su netflix

Arrivo di Inside Llewyn Davis su Netflix nel Regno Unito: un film da non perdere. Tra i titoli più apprezzati del 2013, Inside Llewyn Davis sta per essere reso disponibile su Netflix nel Regno Unito, portando alla piattaforma un’opera considerata da molti come sottovalutata e imperdibile. La pellicola, diretta dai fratelli Coen, rappresenta una tappa fondamentale nella carriera di Oscar Isaac e si distingue per il suo stile originale e la forte componente musicale. Dettagli sulla distribuzione e data di uscita. Il film sarà accessibile agli abbonati di Netflix a partire dal 1° ottobre, accompagnato anche dall’aggiunta del film apocalittico The Remaining del 2014. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

