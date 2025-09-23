Un’opera italiana che resiste nel tempo: la forza di “La guerra di Mario”. Nel panorama cinematografico italiano, alcune pellicole riescono a lasciare un’impronta duratura grazie alla loro capacità di raccontare temi universali con autenticità e intensità. Tra queste si distingue “La guerra di Mario”, film diretto da Antonio Capuano uscito nel 2005, che a distanza di vent’anni mantiene viva tutta la sua potenza narrativa. Questo lavoro affronta le ferite dell’infanzia e le contraddizioni sociali attraverso una storia che continua ad essere attuale e coinvolgente. la trama e il contesto sociale del film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film potente sulla famiglia e l’infanzia dimenticata uscita vent’anni fa