Film italiano candidato agli Oscar 2026 | la scelta dell’Italia

Italia sceglie il film rappresentativo per gli Oscar 2026 nella categoria Miglior Film Internazionale. Il processo di selezione ufficiale ha portato alla scelta del titolo che rappresenterà il cinema italiano nella prestigiosa corsa agli Academy Awards 2026. La decisione finale, comunicata a dicembre, determinerà se il film sarà tra i protagonisti della prima shortlist internazionale. La selezione e la fase di valutazione. Un Comitato di Selezione, istituito da ANICA e incaricato dall’ Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha esaminato un totale di 24 titoli italiani. Questi sono stati scelti tra le produzioni più significative della stagione cinematografica nazionale, rappresentando una vasta gamma di stili e tematiche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film italiano candidato agli Oscar 2026: la scelta dell’Italia

