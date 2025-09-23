Film in uscita questa settimana al cinema 22 settembre – 28 settembre

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 22 settembre al 28 settembre. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor Hermann Buhl. Data di uscita: 22 settembre 2025. Regia: Werner Bertolan Documentario, Italia 2025, 60 min. Il 3 luglio 1953 il ventinovenne Hermann Buhl compie una delle imprese più titaniche nella storia dell’alpinismo moderno: in quarantun’ore di traversata solitaria, in carenza di ossigeno e deficit di energie, diventa il primo uomo a scalare la cima del Naga Parbat (Himalaya Occidentale), alta più di ottomila metri. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

