Filippo Inzaghi è un’icona del rap in Francia | per i giovani il suo nome è diventato un neologismo

Se da questo momento in poi andrete in Francia e anziché dirvi “carpe diem”, vi diranno “Filippo Inzaghi”, non preoccupatevi. È tutto normale. Perché il nome dell’attuale allenatore del Palermo ed ex attaccante del Milan e della nazionale italiana è diventato un neologismo francese e simbolo del rap transalpino. E il significato è proprio quello: ciò che Inzaghi ha rappresentato in campo da calciatore. L’emblema del “carpe diem”, del “cogliere l’attimo”, di colui che sfrutta ogni occasione gli capiti e che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto. Ma non solo nello sport: in Francia è diventato un’icona anche nella quotidianità grazie alla musica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

