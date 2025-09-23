Filippo Inzaghi è un’icona del rap in Francia | per i giovani il suo nome è diventato un neologismo
Se da questo momento in poi andrete in Francia e anziché dirvi “carpe diem”, vi diranno “Filippo Inzaghi”, non preoccupatevi. È tutto normale. Perché il nome dell’attuale allenatore del Palermo ed ex attaccante del Milan e della nazionale italiana è diventato un neologismo francese e simbolo del rap transalpino. E il significato è proprio quello: ciò che Inzaghi ha rappresentato in campo da calciatore. L’emblema del “carpe diem”, del “cogliere l’attimo”, di colui che sfrutta ogni occasione gli capiti e che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto. Ma non solo nello sport: in Francia è diventato un’icona anche nella quotidianità grazie alla musica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: filippo - inzaghi
Filippo Inzaghi su suo fratello Simone: «Ha deciso di andare in Arabia dopo la Champions, tra due anni…»
Palermo Frosinone 0-0: rosanero, che fatica! Ma davanti a Mattarella è stato comunque un successo. Filippo Inzaghi ha avuto una conferma: la Serie B è questa
Filippo #Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club della prossima partita che vedrà il suo #Palermo sfidare l’ #Udinese nel match valido per i sedicesimi di finale di #CoppaItalia In ballo c’è la possibilità di sfidare agli ottavi la #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Un trio eccezionale: Ferran Soriano, Pep Guardiola e Filippo Inzaghi “È più bella la vita da calciatore o da allenatore?” Guardiola non ha dubbi: “Da ragazzini sognavamo di essere giocatori” Guarda l’intervista integrale sul canale YouTube del @Palermof - X Vai su X
Inzaghi, che accoglienza a Palermo: in 2.000 al Barbera - Il nuovo allenatore rosanero è sbarcato mercoledì mattina all’aeroporto Falcone- Da gianlucadimarzio.com