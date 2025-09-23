Filippine Rodrigo Duterte incriminato dalla Cpi per crimini contro l' umanità per gli omicidi commessi dai sottoposti tra 2011 e 2019 - DOCUMENTO

Duterte è stato arrestato lo scorso marzo a Manila e da allora si trova in detenzione preventiva all’Aia, nei Paesi Bassi, dove ha sede la Corte. Con l’incriminazione ufficiale, ora potrà iniziare il processo a suo carico La Corte penale internazionale (ICC) ha formalmente incriminato l’ex pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

