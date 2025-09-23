Filippine in crisi tra scandali e devastazioni del tifone Ragasa
Le Filippine affrontano giorni drammatici: Manila paralizzata da manifestazioni contro la corruzione in progetti infrastrutturali fantasma, mentre il tifone Ragasa minaccia Luzon con venti a 270 chilometri orari, frane e inondazioni, costringendo evacuazioni e chiusure diffuse. 🔗 Leggi su Laverita.info
