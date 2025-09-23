Filippine il super tifone Ragasa viaggia a 300 chilometri all' ora | le immagini dei danni
Migliaia di persone sono state evacuate dai villaggi del nord delle Filippine, scuole e uffici sono stati chiusi a causa di uno dei tifoni più violenti dell’anno. Il super tifone Ragasa porta venti sostenuti di 215 kmh con raffiche fino a 295 kmh e si è abbattuto sull’isola di Panuitan, al largo della provincia di Cagayan. Ragasa si stava dirigendo verso ovest e si prevedeva che sarebbe rimasto nel Mar Cinese Meridionale almeno fino a mercoledì, passando a sud di Taiwan e Hong Kong prima di raggiungere la terraferma cinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
