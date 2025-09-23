Figlio con allievo 15enne | scarcerata la professoressa Affidata ai servizi sociali

E' stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali, la professoressa condannata a 6 anni e 5 mesi per atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore: ebbe un figlio con un suo allievo 15enne che prendeva da lei lezioni private d'inglese. La decisione di metterla in prova è del tribunale di sorveglianza di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Figlio con allievo 15enne: scarcerata la professoressa. Affidata ai servizi sociali

Prato, scarcerata la professoressa che ebbe un figlio con l’allievo minorenne. Farà i servizi sociali

