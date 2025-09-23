Figli over 30 | il doppio binario delle detrazioni fiscali

La Legge di Bilancio 2025 ha cambiato le regole sulle agevolazioni fiscali per i figli a carico. Da quest’anno la detrazione “fissa” per i figli (quella di 950 euro a figlio) è riconosciuta solo fino al compimento dei 30 anni, con l’unica eccezione dei figli disabili per i quali non c’è limite di età. Per molti genitori sembrava la fine di ogni beneficio fiscale una volta raggiunta quella soglia, ma un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (la risposta n. 243 del 15 settembre 2025) ha confermato che non è proprio così: alcune detrazioni si possono ancora sfruttare, anche se il figlio ha superato i 30 anni, vediamo quali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

