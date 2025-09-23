Figli adolescenti e prime uscite con gli amici | tutti i consigli utili per i genitori

Le prime uscite degli adolescenti con gli amici sono una prova di fiducia reciproca, un banco di prova che segna il passaggio dall’infanzia a una maggiore autonomia. Il compito dei genitori non è quello di controllare ossessivamente, ma di guidare, stabilendo confini chiari e offrendo supporto costante. Stabilire regole chiare, mantenere il dialogo aperto e favorire la fiducia reciproca possono quindi rivelarsi strumenti preziosi per accompagnare i ragazzi in sicurezza senza soffocarne la libertà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

