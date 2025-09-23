Fiducia e controllo umano | l’intelligenza artificiale vista dai giovani
La fiducia è il cuore del rapporto tra esseri umani e tecnologie. Senza fiducia, nessuna innovazione può radicarsi; ma una fiducia cieca rischia di trasformarsi in dipendenza. L’intelligenza artificiale (IA), più di ogni altra tecnologia, rende urgente interrogarsi su questo equilibrio. La ricerca condotta presso l’Istituto Tecnico Rondani di Parma, su 729 studenti tra i 14 e i 21 anni, rivela un dato significativo: l’87,9% degli intervistati ritiene indispensabile che l’essere umano mantenga sempre un controllo sulle decisioni prese dall’IA. È un segnale forte: i giovani non rifiutano la tecnologia, ma neppure sono disposti a delegarle completamente la responsabilità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: fiducia - controllo
Intervista all’eurodeputato Fernand Kartheiser: la volontà dei moldavi va rispettata; l’aiuto di Bruxelles al partito della presidente Sandu dimostra la scarsa fiducia nella sua popolarità; la Commissione vuole stringere il controllo sui processi democratici dei Paesi membri e non.
Un risultato che testimonia la fiducia riconosciuta al nostro Gruppo, chiamato a garantire standard di sicurezza e controllo in un contesto strategico per l’intero sistema energetico italiano. - facebook.com Vai su Facebook
F1, Colapinto (Alpine) verso il GP Italia: "Ora ho più controllo e fiducia nella vettura" #SkyMotori #F1 #Formula1 #ItalianGP #Alpine #Colapinto - X Vai su X