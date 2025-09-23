fiducia al tecnico rata si va avanti con possanzini

Si va avanti con Matteo Possanzini alla guida della squadra nonostante le tre sconfitte di fila in campionato e l’ultimo posto in classifica. C’è stato un summit con i dirigenti che hanno ribadito la fiducia al tecnico che ha riportato la Maceratese in Serie D. Ma è fuori discussione che l’inizio sia pessimo e che la squadra sta mostrando dei problemi evidenti. E meno male che ci sia il turno infrasettimanale, domani si gioca a Sora, perché non c’è tempo per pensare al terzo passo falso in campionato della Maceratese, a una prova incolore contro il Fossombrone se non nelle battute finali quando i biancorossi hanno provato a rimettere in carreggiata la partita alzando finalmente il baricentro, spingendosi avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

