Fico risponde a De Luca | A me interessa parlare di temi

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siani ci unisce, noi siamo legatissimi alla sua figura e porteremo avanti tutte le iniziative insieme alla famiglia che in tutti questi anni hanno fatto un eccezionale lavoro". Lo ha detto il candidato del centrosinistra Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, parlando a margine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fico - risponde

Fico candidato in Campania? Conte risponde a De Luca: “Sarebbe un suicidio dire no al M5S”

Fico risponde a De Luca: “A me interessa parlare di temi”; Verso le elezioni regionali in Campania: «Da Fico e De Luca un segnale all'Irpinia»; Tensione tra De Luca e Fico sulle liste pulite: risponde Piero De Luca.

fico risponde de lucaDe Luca, 'Fico? Incontro chiunque ma non ascolto stupidità' - INCONTRO CHIUNQUE MA NON ASCOLTO STUPIDITÀ' "Io incontro chiunque, ma ad una condizione: di non ascoltare stupidità". Si legge su ansa.it

fico risponde de lucaVerso le elezioni regionali in Campania: «Da Fico e De Luca un segnale all'Irpinia» - Se quello tra Roberto Fico e il Pd fosse un matrimonio tradizionale, nel giorno dedicato ai commenti del ricevimento nuziale i parenti un po' serpenti noterebbero subito assenze e ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Fico Risponde De Luca