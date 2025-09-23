Fico | A Casal di Principe per parlare di legalità e sanità
Tempo di lettura: 2 minuti “ Noi lavoriamo per il futuro della Campania, per un futuro che non c’è dubbio sia nel pieno della legalità in tutto il territorio”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico, parlando della sua visita di domani a Casal di Principe. “A Casal di Principe non vado solo per questo – ha aggiunto a margine della serata dedicata al ricordo di Giancarlo Siani – ma anche per incontrare tante associazioni del territorio con cui bisogna parlare perché abbiamo un grande programma da sviluppare insieme ai cittadini per la Regione, anche dal punto di vista della sanità e di problematiche come la salute mentale e le disabilità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: fico - casal
Associazione Pro Loco Casal Borsetti - facebook.com Vai su Facebook
Michele Orsi ucciso dai Casalesi: negato risarcimento alla famiglia. Il caso a 'Le Iene' | VIDEO; Chiesta la riapertura delle indagini per 10 omicidi di camorra; Il clan dei Casalesi torna a parlare di morte: voleva uccidere l'imprenditore che aveva detto no al pizzo. L'agguato sventato dall'Antimafia.
Casal di Principe. Il coprifuoco per i ragazzi nel paese di don Diana è una sconfitta - Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Ottavio Corvino che invita «i genitori, tutori legali o altri adulti responsabili ad evitare che i minori ... Secondo avvenire.it
“Fico come farà a parlare del disastro sanità e trasporti di De Luca? Potere al Popolo presenterà la sua lista in Campania” - Giuliano Granato, 40 anni a fine settembre, napoletano, è uno dei portavoci di "Potere al Popolo". Da fanpage.it