Fico | A Casal di Principe per parlare di legalità e sanità

Tempo di lettura: 2 minuti “ Noi lavoriamo per il futuro della Campania, per un futuro che non c’è dubbio sia nel pieno della legalità in tutto il territorio”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico, parlando della sua visita di domani a Casal di Principe. “A Casal di Principe non vado solo per questo – ha aggiunto a margine della serata dedicata al ricordo di Giancarlo Siani – ma anche per incontrare tante associazioni del territorio con cui bisogna parlare perché abbiamo un grande programma da sviluppare insieme ai cittadini per la Regione, anche dal punto di vista della sanità e di problematiche come la salute mentale e le disabilità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

