Fiamme in una palazzina nel Lecchese l'incendio è doloso | trovato l'innesco

É doloso l'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato una cascina abitata a Cremella (Lecco), distruggendo 7 appartamenti e lasciando senza casa 14 persone. Le forze dell'ordine hanno trovato tracce dell'innesco e nelle telecamere si vede l'ombra di un uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fiamme - palazzina

Incendio in Italia, fiamme nella palazzina: coinvolti anche dei bambini

VIDEO | Negozio in fiamme e il fumo invade la palazzina, due gatti morti nell'incendio

Fiamme e fumo: incendio in una palazzina a Monza

Fiamme nel centro di Palermo, intervento dei vigili del fuoco in via Spinuzza LEGGI QUI https://www.palermolive.it/paura-nella-notte-alla-champagneria-incendio-in-una-palazzina/ #palermolive - facebook.com Vai su Facebook

Fiamme in una palazzina nel Lecchese, l’incendio è doloso: trovato l’innesco; Incendio in una palazzina nel Lecchese, sei feriti: tra loro anche un bimbo di 4 anni e uno dei pompieri; Incendio a Colico, intervento dei Vigili del Fuoco (video).

Fiamme in una palazzina nel Lecchese, l’incendio è doloso: trovato l’innesco - É doloso l'incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato una cascina abitata a Cremella (Lecco), distruggendo 7 appartamenti e lasciando ... Come scrive fanpage.it

Incendio in una palazzina nel Lecchese, sei feriti: tra loro anche un bimbo di 4 anni e uno dei pompieri - La scorsa notte un incendio è scoppiato all’interno di un complesso di abitazioni in provincia di Lecco. Da fanpage.it