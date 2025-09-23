Fezzanese stavolta mastica amaro Pareggio tra tante recriminazioni

Stavolta i minuti finali sono fatali per la Fezzanese. Due punti persi che costano il primato ai fezzanoti in quanto in testa alla classifica a punteggio pieno ci sono soltanto due squadre il Campomorone Sant’Olcese ed il Genova. La partita lascia aperte comunque molte recriminazioni per i ragazzi di Giulio Ponte che hanno subito il gol del pareggio in sospetta posizione di fuorigioco e dopo aver fallito due clamorose palle gol. Inoltre nel secondo tempo hanno perso per infortunio due giocatori fondamentali nell’economia dell’impianto difensivo della squadra come Salerno e Masi e questo ha indubbiamente pesato sul risultato e sull’andamento della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

