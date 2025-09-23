Festivalto IV edizione – iniziamo con il Cantilovers Bike Fest e il mercatino vintage
Fucecchio. Cantilovers Bike Fest e un vintage market (I’Market) inaugurano l’edizione 2025 di Festivalto, a La Limonaia Club di Fucecchio (FI). Sabato 27 settembre, dalle ore 12.00 fino a tarda notte, gli spazi all’aperto del club, all’interno del Parco Corsini di Fucecchio, si animeranno di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: festivalto - edizione
#goodnews IL CINEMA RITROVATO VERSO LA 40A EDIZIONE / HEADING TOWARDS IL CINEMA RITROVATO'S 40th EDITION Care amiche, cari amici, la 39ª edizione del Cinema Ritrovato – con i suoi 170mila spettatori, i grandi ospiti al Modernissimo, da T - facebook.com Vai su Facebook
'Festivalto' a Monte Sole, far vivere i luoghi della memoria - Tre giorni di musica, incontri, mostre, teatro, tavole rotonde, laboratori, un campus residenziale destinato ai giovanissimi alla Scuola di Pace per discutere e progettare "un futuro da cittadini ... Lo riporta ansa.it