Festival Puccini da record Quasi 45mila le presenze Superati i 2 milioni d’incasso

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella appena archiviata, l’ultimo spettacolo andato in scena il 6 settembre è stata la replica di Manon Lescaut, è stata davvero un’edizione dei record per il Festival Puccini di Torre del Lago, edizione numero 71. Numeri importanti: oltre 2 milioni di euro d’incasso (2.000.292,34 euro per l’esattezza) e 44.801 presenze, con il pubblico provenienti da 61 paesi diversi. Cifre che permettono di superare i risultati dell’edizione 2024 che celebrava il centenario della morte di Puccini e aveva in programma più serate. La stagione2025 è stata caratterizzata da cinque tra i titoli più amati dal pubblico (Tosca, La bohème, Turandot, Madama Butterfly, Manon Lescaut) per un totale di 16 serate d’opera al Gran Teatro, il Gala con Anna Netrebko, il concerto dedicato a Morricone e una serie di appuntamenti collaterali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

festival puccini da record quasi 45mila le presenze superati i 2 milioni d8217incasso

© Lanazione.it - Festival Puccini da record. Quasi 45mila le presenze. Superati i 2 milioni d’incasso

In questa notizia si parla di: festival - puccini

online il programma di hystrio festival, la iv edizione dal 16 al 21 settembre al teatro elfo puccini

Il ’Festival Puccini’. Da Manon Lescaut a Turandot: su il sipario

Festival Hystrio all’Elfo Puccini

Festival Puccini da record. Quasi 45mila le presenze. Superati i 2 milioni d’incasso; Pucciniano 2025, sfiorati i 45mila spettatori, il direttore: “Vogliamo superare l’Arena di Verona”; Festival Puccini 2025 – Inaugurazione da record per presenze e incasso.

Festival Puccini, 71esima edizione da record: 45mila presenze e 2 milioni di euro di incasso - Numeri da record per il festival di Torre del Lago, che quest'anno ha accolto spettatori da 61 paesi del mondo, nel segno dell'amore per Giacomo Puccini ... Come scrive intoscana.it

festival puccini record quasiPucciniano 2025, sfiorati i 45mila spettatori, il direttore: “Vogliamo superare l’Arena di Verona” - Le anticipazione sul 2026, anno del centenario di Turandot, che registra già 4 mila biglietti venduti. Lo riporta noitv.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Puccini Record Quasi