Quella appena archiviata, l’ultimo spettacolo andato in scena il 6 settembre è stata la replica di Manon Lescaut, è stata davvero un’edizione dei record per il Festival Puccini di Torre del Lago, edizione numero 71. Numeri importanti: oltre 2 milioni di euro d’incasso (2.000.292,34 euro per l’esattezza) e 44.801 presenze, con il pubblico provenienti da 61 paesi diversi. Cifre che permettono di superare i risultati dell’edizione 2024 che celebrava il centenario della morte di Puccini e aveva in programma più serate. La stagione2025 è stata caratterizzata da cinque tra i titoli più amati dal pubblico (Tosca, La bohème, Turandot, Madama Butterfly, Manon Lescaut) per un totale di 16 serate d’opera al Gran Teatro, il Gala con Anna Netrebko, il concerto dedicato a Morricone e una serie di appuntamenti collaterali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival Puccini da record. Quasi 45mila le presenze. Superati i 2 milioni d’incasso