Festival Puccini da record Quasi 45mila le presenze Superati i 2 milioni d’incasso
Quella appena archiviata, l’ultimo spettacolo andato in scena il 6 settembre è stata la replica di Manon Lescaut, è stata davvero un’edizione dei record per il Festival Puccini di Torre del Lago, edizione numero 71. Numeri importanti: oltre 2 milioni di euro d’incasso (2.000.292,34 euro per l’esattezza) e 44.801 presenze, con il pubblico provenienti da 61 paesi diversi. Cifre che permettono di superare i risultati dell’edizione 2024 che celebrava il centenario della morte di Puccini e aveva in programma più serate. La stagione2025 è stata caratterizzata da cinque tra i titoli più amati dal pubblico (Tosca, La bohème, Turandot, Madama Butterfly, Manon Lescaut) per un totale di 16 serate d’opera al Gran Teatro, il Gala con Anna Netrebko, il concerto dedicato a Morricone e una serie di appuntamenti collaterali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - puccini
online il programma di hystrio festival, la iv edizione dal 16 al 21 settembre al teatro elfo puccini
Il ’Festival Puccini’. Da Manon Lescaut a Turandot: su il sipario
Festival Hystrio all’Elfo Puccini
Festival Puccini Torre del Lago. . Conferenza stampa di chiusura della 71a edizione del Festival Puccini 2025 Riepilogo delle attività svolte - presentazione dei dati - prossimi obiettivi - facebook.com Vai su Facebook
Il Festival Puccini di Torre del Lago ha chiuso la programmazione 2025 registrando risultati molto significativi e alcuni record: oltre 2 milioni di euro di incasso e 44.801 presenze, provenienti da 61 paesi, superando i risultati dell’edizione 2024 - X Vai su X
Festival Puccini da record. Quasi 45mila le presenze. Superati i 2 milioni d’incasso; Pucciniano 2025, sfiorati i 45mila spettatori, il direttore: “Vogliamo superare l’Arena di Verona”; Festival Puccini 2025 – Inaugurazione da record per presenze e incasso.
Festival Puccini, 71esima edizione da record: 45mila presenze e 2 milioni di euro di incasso - Numeri da record per il festival di Torre del Lago, che quest'anno ha accolto spettatori da 61 paesi del mondo, nel segno dell'amore per Giacomo Puccini ... Come scrive intoscana.it
Pucciniano 2025, sfiorati i 45mila spettatori, il direttore: “Vogliamo superare l’Arena di Verona” - Le anticipazione sul 2026, anno del centenario di Turandot, che registra già 4 mila biglietti venduti. Lo riporta noitv.it