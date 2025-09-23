Festival dello Spettacolo | presentata a Milano la prima edizione da Fiorello a Gerry Scotti da De Martino a Giallini tre giorni di tv musica e intrattenimento

Alla conferenza stampa del Festival dello Spettacolo, in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre, i vertici di Mondadori Media, l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi e il direttore di Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali hanno svelato ospiti, anteprime e novità della manifestazione. È stata presentata ufficialmente la prima edizione del Festival dello Spettacolo, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 a Milano, presso gli spazi del Superstudio Più di via Tortona. Una tre giorni che si preannuncia ricchissima di eventi, incontri, showcase e anteprime, con oltre cento protagonisti del mondo della televisione, della musica, del cinema, del teatro, del web e della cultura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

