Festival dello Spettacolo | presentata a Milano la prima edizione da Fiorello a Gerry Scotti da De Martino a Giallini tre giorni di tv musica e intrattenimento
Alla conferenza stampa del Festival dello Spettacolo, in programma a Milano dal 24 al 26 ottobre, i vertici di Mondadori Media, l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi e il direttore di Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali hanno svelato ospiti, anteprime e novità della manifestazione. È stata presentata ufficialmente la prima edizione del Festival dello Spettacolo, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 a Milano, presso gli spazi del Superstudio Più di via Tortona. Una tre giorni che si preannuncia ricchissima di eventi, incontri, showcase e anteprime, con oltre cento protagonisti del mondo della televisione, della musica, del cinema, del teatro, del web e della cultura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: festival - spettacolo
Festival di Nervi, niente sciopero: spettacolo salvo
Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano
Montecatini Sound, edizione zero del festival che promette spettacolo
Il secondo spettacolo in cartellone per il Milano Off Fringe Festival in Umanitaria è “La Papessa”. Nel cuore del Medioevo, Johanna è una donna ribelle e visionaria che infrange ogni regola e, fingendosi uomo, riesce a compiere l’impensabile: diventare Pap - facebook.com Vai su Facebook
Festival del Legno 2025 a Cantù: programma, mostre ed eventi speciali; Presentata a Milano la IV edizione di HYSTRIO FESTIVAL e annunciati i PREMI HYSTRIO 2025; Hystrio Festival 2025 Milano | Teatro Elfo Puccini, giovani talenti under35.
Festival dello Spettacolo: da Carlo Conti a Fiorello a ottobre tre giorni di grande intrattenimento - C'è di tutto al Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia, in programma il prossimo 24, 25 e 26 ... Scrive ilmessaggero.it
“Il Festival dello Spettacolo”, 3 giorni no stop dedicati al mondo dell’intrattenimento - A Milano, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, oltre 150 grandi protagonisti dello spettacolo ... Segnala sorrisi.com