Festival dello spettacolo | ospiti da Fiorello a Carlo Conti per tre giorni di intrattenimento non stop

il festival dello spettacolo: una manifestazione multisfaccettata dedicata all’intrattenimento. Dal 24 al 26 ottobre si svolgerà a Milano il Festival dello Spettacolo, un evento innovativo che riunisce le principali anime dell’intrattenimento in un’unica piattaforma. Questa iniziativa, ideata da TV Sorrisi e Canzoni, rappresenta la prima manifestazione in Italia e in Europa interamente dedicata alle molteplici discipline dello spettacolo, tra musica, cinema, televisione, sport e food. La sede scelta è il Superstudio Più di via Tortona, uno spazio di circa 10.000 mq progettato per ospitare un palinsesto ricco di attività coinvolgenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Festival dello spettacolo: ospiti da Fiorello a Carlo Conti per tre giorni di intrattenimento non stop

In questa notizia si parla di: festival - spettacolo

Festival di Nervi, niente sciopero: spettacolo salvo

Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano

Montecatini Sound, edizione zero del festival che promette spettacolo

Il secondo spettacolo in cartellone per il Milano Off Fringe Festival in Umanitaria è “La Papessa”. Nel cuore del Medioevo, Johanna è una donna ribelle e visionaria che infrange ogni regola e, fingendosi uomo, riesce a compiere l’impensabile: diventare Pap - facebook.com Vai su Facebook

A Castiglione della Pescaia torna la Festa del Cinema di Mare: tra gli ospiti anche Ambra e Fiorello; A Castiglione della Pescaia la Festa del cinema di mare. Tra gli ospiti Geppi Cucciari, Ambra, Beppe Fiorello; Fiorello imbarazza Amadeus, la folle live social su come lo fa tornare in Rai e a Sanremo: «Guarda quanta gente: non sono più abituato» - Il video.

Festival dello Spettacolo, da Fiorello a Carlo Conti: tutti gli ospiti in programma. Tre giorni di no stop dedicati all’intrattenimento - Il 24, 25 e 26 ottobre si tiene il Festival dello Spettacolo, la nuova manifestazione musicale che vedrà come protagonisti diversi talent. Riporta msn.com

“Il Festival dello Spettacolo”, tre giorni con tanti vip - Il 24, 25 e 26 ottobre a Milano c’è Il Festival dello Spettacolo. Secondo sorrisi.com