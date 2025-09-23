Festival dello spettacolo | ospiti da Fiorello a Carlo Conti per tre giorni di intrattenimento non stop

il festival dello spettacolo: una manifestazione multisfaccettata dedicata all’intrattenimento. Dal 24 al 26 ottobre si svolgerà a Milano il Festival dello Spettacolo, un evento innovativo che riunisce le principali anime dell’intrattenimento in un’unica piattaforma. Questa iniziativa, ideata da TV Sorrisi e Canzoni, rappresenta la prima manifestazione in Italia e in Europa interamente dedicata alle molteplici discipline dello spettacolo, tra musica, cinema, televisione, sport e food. La sede scelta è il Superstudio Più di via Tortona, uno spazio di circa 10.000 mq progettato per ospitare un palinsesto ricco di attività coinvolgenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

festival dello spettacolo ospiti da fiorello a carlo conti per tre giorni di intrattenimento non stop

Festival dello Spettacolo, da Fiorello a Carlo Conti: tutti gli ospiti in programma. Tre giorni di no stop dedicati all'intrattenimento - Il 24, 25 e 26 ottobre si tiene il Festival dello Spettacolo, la nuova manifestazione musicale che vedrà come protagonisti diversi talent.

