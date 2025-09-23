Festival dello spettacolo 2025 | programma e ospiti imperdibili dal 24 al 26 ottobre
Milano si prepara ad ospitare un evento di grande rilievo nel panorama dell’intrattenimento, che promette di coinvolgere pubblico di tutte le età e di offrire un’occasione unica di incontro con protagonisti del mondo televisivo e cinematografico. La conferenza stampa di presentazione ha svelato i dettagli del Festival dello Spettacolo 2025, manifestazione che si terrà dal 24 al 26 ottobre presso il SuperstudioPiù di via Tortona. Organizzato da TV Sorrisi e Canzoni con la collaborazione di Radio 105 e sotto il patrocinio del Comune di Milano, l’evento mira a celebrare le diverse forme dell’intrattenimento, dall televisione al cinema, coinvolgendo anche attività dedicate ai più giovani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: festival - spettacolo
Festival di Nervi, niente sciopero: spettacolo salvo
Benevento Città Spettacolo 2025, il programma completo del festival diretto da Renato Giordano
Montecatini Sound, edizione zero del festival che promette spettacolo
Il Festival dello Spettacolo Il primo evento in Italia e in Europa con tre giorni no stop dedicati al mondo dell'intrattenimento L'appuntamento è: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre ? Superstudio più - Via Tortona 27, Milano Noi di Radio 105 sar - facebook.com Vai su Facebook
Festival Jan Fabre 2025 al Teatro Out Off di Milano – comunicato stampa; Fuori Asse Festival 2025: La Martesana anima la città; Settembre al Borgo: il festival gratuito nel Borgo Medioevale di Casertavecchia ed a San Leucio.
Il Festival dello Spettacolo, dal 24 al 26 ottobre 2025: gli ospiti e il programma - Il Festival dello Spettacolo, dal 24 al 26 ottobre 2025: gli ospiti delle serie tv, televisione e cinema con il programma. Come scrive tvserial.it
Festival dello Spettacolo, da Fiorello a Carlo Conti: tutti gli ospiti in programma. Tre giorni di no stop dedicati all’intrattenimento - Il 24, 25 e 26 ottobre si tiene il Festival dello Spettacolo, la nuova manifestazione musicale che vedrà come protagonisti diversi talent. Riporta msn.com