Festival dello spettacolo 2025 | programma e ospiti imperdibili dal 24 al 26 ottobre

Milano si prepara ad ospitare un evento di grande rilievo nel panorama dell’intrattenimento, che promette di coinvolgere pubblico di tutte le età e di offrire un’occasione unica di incontro con protagonisti del mondo televisivo e cinematografico. La conferenza stampa di presentazione ha svelato i dettagli del Festival dello Spettacolo 2025, manifestazione che si terrà dal 24 al 26 ottobre presso il SuperstudioPiù di via Tortona. Organizzato da TV Sorrisi e Canzoni con la collaborazione di Radio 105 e sotto il patrocinio del Comune di Milano, l’evento mira a celebrare le diverse forme dell’intrattenimento, dall televisione al cinema, coinvolgendo anche attività dedicate ai più giovani. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

